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رياضة

12 لاعبا يشاركون في بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للكاراتيه النقاب عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة البريميرليج الدولية التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين أحمد أشرف عادل وعلي محمد الصاوي وعبدالله ممدوح وطه طارق ومحمد رمضان ومالك جمعة وعبدالله هشام ورضوى سيد رضوان وجيانا فاروق وفريال أشرف وياسمين حمدي وسارة عاصم.

ويتولى حسام عجور نائب رئيس الاتحاد رئاسة البعثة.. فيما يرافق البعثة شعبان صابر إداري وهاني قشطة ومحمد عبدالرحمن مدربي كوميتيه.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي الفريق في انتزاع ميداليات متنوعة ومواصلة الصحوة التي بدأها نجوم منتخبنا مؤخرا.

أضاف أن جميع اللاعبين جاهزون لحصد الميداليات المتنوعة خاصة وأن مجلس الإدارة حرص على تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين.
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