لا للشائعات.. مبادرة بمراكز شباب القليوبية

أطلق الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية إشارة البدء لحملة "لا للشائعات" بمشاركة 81 مركز شباب على مستوى المحافظة بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومديرية الأوقاف بالمحافظة.



وذلك بهدف التصدي للشائعات التي تنتشر بغرض هدم الدولة وتضليل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية على الإنترنت.



وأكد المحافظ القليوبية أهمية تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة الخطر الداهم الذي ينتج عن تلك الشائعات المغرضة وما لها من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية مشيدا بدور مديرية الأوقاف والشباب والرياضة في تنظيم تلك المبادرة لتوعية المواطنين لا سيما الشباب بأخطار الشائعات التي لا تضر فرد معين بل تضر المجتمع ككل.



وأشار المحافظ إلى أن هؤلاء المغرضين الذين يستهدفون الأوطان بالشائعات وصل بهم الحد إلى تناول شائعات تتعلق بصحة الإنسان فيما يخص تطعيمات الأطفال، وأنها تمثل خطورة على الأطفال بالإضافة إلى مجال الأدوية كالتشكيك في علاج فيروس سي وغيره.



وأضاف المحافظ أن من أكثر المجالات تعرضا للشائعات هو التربية والتعليم ويوميا نسمع ونشاهد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك عدوى وأمراض غريبه في المدارس، أو إلغاء سنوات دراسية أو إضافتها وغيرها من الشائعات الكاذبة التافهة التي تستهدف التشكيك والتقليل من إنجازات الدولة.



وتابع المحافظ أن أخطر الشائعات التي تطلقها تلك الجماعات هي الشائعة التي يستهدفون بها الدولة ومقوماتها الأساسية ومؤسساتها كالجيش والشرطة الذين يبذلون أرواحهم الغالية فداء للوطن، مشيرا إلى أن فئة من المواطنين يساعدون في نشر الشائعات من خلال مشاركتها عن غير علم.



وناشد المحافظ المواطنين لاسيما الشباب بتحري الدقة في سماع الأخبار، والتحقق من مصدر المعلومة وإعمال عقولهم، والنظر في أي خبر أو معلومة يتلقونها، مشيرا إلى أن هناك دولا تتربص بمصر وتريد إسقاطها من خلال إطلاق مثل هذه الشائعات المغرضة قائلا :"علينا جميعا أن نقف أمام الشائعات ونثبت للعالم كله أننا على درجه عالية من الوعي وقادرين على الانتصار في حروب الجيل الرابع والخامس وما بعدها، فلابد أن يكون التصدي نابعا عن كل أفراد المجتمع لأنه واجب ديني ووطني على فرد من أفراد المجتمع".



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة سيتم تنفيذها داخل 81 مركز شباب على مستوى المحافظة، وسيتم تنفيذ حملات توعوية وندوات تثقيفية بتلك المراكز للتوعية بأخطار الشائعات، مشيرا إلى أن المبادرة من أهم مبادئها تعريف الشباب بالخطر الداهم للشائعة، حيث أن أكثر الفئات استهدافا بالشائعات هم الشباب وأكثر القطاعات هي التربية والتعليم بنسبة 21.5 % وقطاع التموين بنسبة 17 % وقطاع الاقتصاد بنسبة 15.3 % وقطاع الصحة بنسبة 12.7 وقطاع التضامن الاجتماعي 6.2 %.



ومن جانبه أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، دعمه الكامل للمبادرة، مشيرا إلى أن المديرية كان لها سبق في التعاون مع مديرية التربية والتعليم في هذا المجال حيث تم عمل ندوات بالمدارس التابعة للمحافظة للتعريف بالشائعة وأخطارها.



وأضاف أبو السعود أن رجال وعلماء الدين عليهم مسئولية كبيرة من خلال التوعية وتعريف المواطنين بحرمة وجرم نقل الشائعات فالشائعة لا يطلقها إلا فاسد ولا يتناولها إلا مغرض.

