إصابة 4 طلاب بسبب التدافع أثناء الفسحة بمدرسة في طوخ

أصيب ٤ طلاب بسبب التدافع أثناء "الفسحة" بمدرسة طنط الجزيرة الابتدائية بطوخ التابعة لمحافظة القليوبية وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.





وكان محمد خيري رئيس مدينة طوخ بالقليوبية تلقى بلاغا بإصابة طلاب بمدرسة طنط الجزيرة الابتدائية وانتقل أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية بأكياد دجوي .





وتبين إصابة ٤ طلاب بسبب التدافع خلال "الفسحة " وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.





وأوضح أيمن حسين أن المدرسة مقسمة على فترتين الأولى للمرحلة الابتدائية وبها ما يفوق الألف طالب والثانية مخصصة للمرحلة الإعدادية بنات مشيرا إلى أن الطلاب حالتهم مستقرة الآن بعد نقلهم للمستشفى.



