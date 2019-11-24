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توك شو

القومي للمرأة: حملة «احميها من الختان» تنتهي 10 ديسمبر.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:22 م
حملةاحميها من الختان
حملة"احميها من الختان"
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة إيزيس حافظ، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن الأمم المتحدة صرحت بان الدولة تتعرض لكثير من الممارسات العنيفة، لذلك بدأت تهتم المؤسسات الدولية المهتمة بشؤون المرأة بعمل توصيات وقوانين للتعامل مع المرأة وأطلقت منها اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر.

وتابعت الدكتورة إيزيس حافظ، من خلال حوارها في برنامج"السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة dmc، أن يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الانسان، لذلك تم إطلاق حملة "احميها من الختان" في هذه الفترة من 25 نوفمبر لـ 10 ديسمبر، اعتبارًا هذه الفترة الجسر بين ايام مهمة متعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان.

وأضافت الدكتورة إيزيس حافظ، ان حصيلة عدد الايام من الفترة من 25 نوفمبر لـ 10 ديسمبر، هم 16 يوم، وهي الايام المخصصة للحملة ليس فقط هي الفترة التي سيتم بها تفعيل الحملة ولكن سيكون الأكثر ازدهار، تلك الحملة هي تحت رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على الختان التي بدأت في شهر أغسطس، ومازالت الجهود مستمرة للحد من ختان الإناث.

وذكرت الدكتورة إيزيس حافظ، أن كثير من الإناث يخجلون التحدث عن هذه القضية عند سؤالهم حول موضوع الختان، وأن الحملة تقوم برفع الملف دون الرضوخ فيه بشكل مكثف من خلال حملات طرق أبواب وعمل عروض مسرحية وفنية وعمل جولات في الجامعات والمدارس، وتفعيل القوانين الخاصة بقضية ختان الإناث.
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