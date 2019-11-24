القومي للمرأة: حملة «احميها من الختان» تنتهي 10 ديسمبر.. فيديو

قالت الدكتورة إيزيس حافظ، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن الأمم المتحدة صرحت بان الدولة تتعرض لكثير من الممارسات العنيفة، لذلك بدأت تهتم المؤسسات الدولية المهتمة بشؤون المرأة بعمل توصيات وقوانين للتعامل مع المرأة وأطلقت منها اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر.





وتابعت الدكتورة إيزيس حافظ، من خلال حوارها في برنامج"السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة dmc، أن يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الانسان، لذلك تم إطلاق حملة "احميها من الختان" في هذه الفترة من 25 نوفمبر لـ 10 ديسمبر، اعتبارًا هذه الفترة الجسر بين ايام مهمة متعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان.





وأضافت الدكتورة إيزيس حافظ، ان حصيلة عدد الايام من الفترة من 25 نوفمبر لـ 10 ديسمبر، هم 16 يوم، وهي الايام المخصصة للحملة ليس فقط هي الفترة التي سيتم بها تفعيل الحملة ولكن سيكون الأكثر ازدهار، تلك الحملة هي تحت رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على الختان التي بدأت في شهر أغسطس، ومازالت الجهود مستمرة للحد من ختان الإناث.



