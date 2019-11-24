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تعليم

بمشاركة 4 جامعات.. إطلاق دورة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي بـ كفر الشيخ

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:29 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، إطلاق دورة الجامعات المصرية «الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي رقم ٤٧» والتي تستضيفها الجامعة بمشاركة جامعات المنوفية والدلتا وبنها والسادات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلى صبري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتشمل الدورة بطولة الجامعات المصرية في لعبتي كرة السلة وكرة اليد والتي تستضيفها جامعة كفر الشيخ حيث تضم مجموعة منافسات كرة السلة جامعات كفر الشيخ والمنوفية الدلتا و بنها وتضم مجموعة كرة اليد جامعات بنها والسادات وكفر الشيخ والدلتا .

وتأتي هذه الدورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ضمن خطة النشاط السنوية للاتحاد للعام الجامعي 2019/ 2020 م، وذلك في صالة الألعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة .
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