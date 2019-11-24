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رياضة

عظيمة يا بلدي.. محمد النني يشيد بتنظيم مصر الرائع لبطولتي أمم أفريقيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:31 م
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش التركي
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محمد السعيد
أشاد محمد النني لاعب فريق يشكتاش التركي ومنتخب مصر الرائع، بتنظيم مصر الرائع ببطولتي أمم أفريقيا للكبار، وأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكتب محمد النني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فخور بنجاح بلدي الحبيب في تنظيم بطولتي أفريقيا بالمستوى الرائع ده والمنظر المشرف للجمهور".

وأضاف محمد النني: "في كل مرة بنتحط في الاختبار بنثبت إننا قدها وأكتر عظيمة يابلدي بأبنائك الابطال".

وكان منتخب مصر الأولمبي تتوج ببطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على غانا 2- 1، في المباراة النهائية.

يذكر أن النني تواجد على دكة بدلاء منتخب مصر، في آخر مباراة للفراعنة أمام جزر القمر بتصفيات الكان، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
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