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أخبار البلد

تعاون مصرى - فلسطينى فى مجال الإعلام .. صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:02 م
تعاون إعلامي بين
تعاون إعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة إعلام فلسطين
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أحمد سالم
بحث حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم مع أحمد عساف وزير الإعلام الفلسطيني والوفد المرافق له سُبل تنشيط التعاون الاعلامي بين الهيئة الوطنية للاعلام ووزارة الاعلام الفلسطينية .

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين نصت بنوده على التبادل البرامجي والدرامي والتدريب في مختلف المجالات الإعلامية، حيث أشاد الجانب الفلسطيني بالأعمال الدرامية المصرية التي يعشقها ويتابعها جموع الشعب الفلسطيني وان مصر هي قلب العالم العربي ومنارته الثقافية .

كما ناقش الجانبان مختلف وجهات النظر والتنسيق المتواصل حول القضايا الاعلامية المشتركة وأكد حسين زين على دور مصر الداعم والمتواصل للقضية الفلسطينية وتقديم المساندة الإعلامية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

وأبدي حسين زين اعتزازه بالتعاون والعمل المثمر مع الجانب الفلسطيني مؤكدًا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق تعزيز مختلف أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين.
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