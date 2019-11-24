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ثقافة

متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:49 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
افتتح د.أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري اليوم الأحد، معرضًا للآثار المؤقتة تحت عنوان "أطفال المجد"، في إطار احتفالات المتاحف المصرية بأعياد الطفولة.

شارك في الافتتاح د.ابراهيم حامد الخولي مدرس ترميم الآثار في المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، والدكتور أيمن عبد القادر أستاذ التربية والتعليم متعدد الثقافات والمتخصص في التراث وكيفية الحفاظ عليه، وحضرته كاميرا موقع صدى البلد لتغطيته.

و أكد أبو اليزيد أن المعرض مستمر لمدة شهرين، ويعرض مجموعة من ملابس الأطفال على مر العصور بعضها يعرض لأول مرة، لإظهار مدى ما كان يتمتع به الأطفال المصريون من إهتمام ورعاية فى المراحل الحضارية المختلفة.

وعلي هامش المعرض، نظم المتحف مجموعة من الفعاليات الثقافية المختلفة شارك فيها مجموعة من أطفال المدارس، منها معرض لكتب الأطفال من إصدارات وزارة الآثار بتخفيضات حتي 75 فى المائة، وديفليه لملابس الأطفال التاريخية والأسطورية والتراثية، وورش فنية وتعليمية.
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
متحف النسيج يعرض ملابس"أطفال المجد" لمدة شهرين ..صور
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