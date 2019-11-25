الأردن يحصل على 20 مليون يورو منحة ألمانية للتعليم المهني

وقعت الحكومة الأردنية اليوم مع الحكومة الألمانية، اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو قدمتها ألمانيا من خلال بنك الإعمار الألماني (KFW).



وتهدف تلك المنحة الي تمويل المرحلة الأولى من برنامج ترويج التعليم والتدريب المهني والتقني.



وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن كريستيان شاوب.



ويهدف المشروع الى توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل، كما سيركز المشروع على التعليم والتدريب من خلال التطبيق العملي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص بهدف زيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني



ومن المقرر ان يتم اعتماد هذه البرامج في إطار الاعتمادات الوطنية وكذلك وكالات الاعتماد الدولية "مثل الاعتماد الألماني".