ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأردن يحصل على 20 مليون يورو منحة ألمانية للتعليم المهني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:53 ص
الأردن تحصل على 20
الأردن تحصل على 20 مليون يورو منحة ألمانية
Advertisements
وكالات
وقعت الحكومة الأردنية اليوم مع الحكومة الألمانية، اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو قدمتها ألمانيا من خلال بنك الإعمار الألماني (KFW).

وتهدف تلك المنحة الي تمويل المرحلة الأولى من برنامج ترويج التعليم والتدريب المهني والتقني.

وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن كريستيان شاوب.

ويهدف المشروع الى توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل، كما سيركز المشروع على التعليم والتدريب من خلال التطبيق العملي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص بهدف زيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني

ومن المقرر ان يتم اعتماد هذه البرامج في إطار الاعتمادات الوطنية وكذلك وكالات الاعتماد الدولية "مثل الاعتماد الألماني".
Advertisements

ترشيحاتنا

تعثر جديد للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي في دوري الأبطال.. تفاصيل

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

ايات ابطال سحر تعطيل الزواج.. لعلاجه قبل فوات الأوان

شاهد | رد فعل الجمهور على إطلالة هنا الزاهد في مهرجان القاهرة السينمائي

سرق مسنة بالإكراه.. كشف غموض واقعة التعدي على لص بالشرقية

حكم زواج المسيار .. المفتي السابق يحسم الجدل ويحدد شروطه الشرعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد