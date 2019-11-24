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اقتصاد

صبور: التصدير العقاري يشهد أول المراحل.. وأداء قوي في العامين الماضيين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:49 م
التصدير العقارى يشهد
التصدير العقارى يشهد أول المراحل
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس أحمد صبور، مطور عقارى، إن السوق العقارية المصرية شهدت أداء قويا خلال العامين الأخيرين، وفي حالة إعادة تصحيح أوضاع السوق فإن هذا أمر صحي ولا يوجد به أي مشكلة تهدد السوق، مشيرا إلى أن السوق تشهد حركة أقوى عقب الانتهاء من تصحيح أوضاعها.

وأوضح خلال مشاركته بجلسات مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة، اليوم، أن مصر لا تزال في مراحل أولى من التعامل مع ملف تصدير العقار وتستمر في تدارك الأخطاء وتصحيحها في تجارب أخرى، ولكن يجب حل مشكلة التسجيل العقارى للوحدات، لسهولة التعامل عليها، وكذا توفير خدمات كاملة من ترفيه وخدمات تعليمية وصحية مع العقار المباع، ومصر قادرة على النجاح في هذا الملف.

كما قال إن مصر بها طلب كبير دائما بسبب التعداد الكبير للسكان أكثر من 100 مليون نسمة، وهناك عجز كبير فى الوحدات، ونسبته تزيد باستمرار كفارق بين حجم بين العرض والطلب وحجم الاحتياج السنوي يصل لأكثر من مليون وحدة.

وأكد صبور، أن السوق قوية ومحصنة من الانهيار، كما أن دخول مطورين جدد للسوق أمر صحي ومنعش لها ولكن الخبرة والقدرة المالية القوية عناصر أساسية لنجاح أي مطور عقاري فيجب على المطورين الجدد العمل على مشروعات تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية للحفاظ على قوة السوق.
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