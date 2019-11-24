شكري: منح الإقامة مقابل العقار يعكس توجه الدولة نحو دعم تصدير العقارات

قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن هناك طلب على العقارات بغرض الاستثمار وطلب بغرض السكن وهو الذي تغير تفكيره خلال المرحلة الأخيرة فتوجه للمساحات الصغيرة، لافتا إلى أن الشريحة التي تستثمر في العقار دون أي خبرة هي شريحة الدخلاء على المهنة.





وأشار شكرى، خلال مشاركته اليوم بمؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة، إلى أن هذه الشريحة غير الجادة والتي ليس لديها خبرة في الاستثمار بالعقار هي التي تسبب حالة من الارتباك بالسوق ولكن السوق تقوم حاليا بإعادة تصحيح مسارها لتكون أكثر قوة الفترة المقبلة.





وأوضح، أن الحكومة بدأت مؤخرا في النظر لملف تصدير العقار والاستفادة من التنمية التي تتم بالمدن الجديدة وخاصة مع وصول صناعة التطوير العقاري للنضج، كما اتخذت الحكومة خطوات جادة في هذا الصدد، وتم اصدار قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار وبدأت مصر تشارك في معارض دولية ومنها معرض ميبم بفرنسا.





وتابع: أن العالم لا يعرف الحجم الحقيقي للسوق المصري وهو حجم مغر للغاية، ولكن يجب إنهاء أزمة التسجيل الخاصة بالعقار وهي طريقة عمل العالم بأكمله.



