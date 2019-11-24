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اقتصاد

قطامش: سوق العقارات يعاني ضعف القوة الشرائية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:06 م
الأراضى خارج العاصمة
الأراضى خارج العاصمة
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس صلاح قطامش، مطور عقارى، أن أسعار الأراضي بالمدن الجديدة تشهد حالة من الانخفاض ومع ذلك تعانى ضعفا فى الطلب.

وأوضح قطامش خلال مشاركته بمؤتمر التنمية العقارية المتكاملة اليوم، أن هذه المدن بها طلب قوي وحقيقي مثل باقي محافظات مصر، ولكن التحدي الذي يواجهه السوق هو تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وهي الفجوة التي حاول المطورون العقاريون سدها عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء وحلول تمويلية متنوعة.

وأضاف أن وجود حركة في مبيعات الشركات خلال الربع الأخير يؤكد أن الطلب أخد فى الارتفاع التدريجى.

واعتبر أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء لأي عميل نظرا لتعدد المعروض وتميز جودته والتنوع في الطرح، ويجب على المطورين تضمين مشروعاتهم لعناصر تكنولوجية متميزة والتي ستكون عنصر منافسة قوي للمطورين العقاريين الفترة المقبلة.
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