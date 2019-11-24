قطامش: سوق العقارات يعاني ضعف القوة الشرائية

أكد المهندس صلاح قطامش، مطور عقارى، أن أسعار الأراضي بالمدن الجديدة تشهد حالة من الانخفاض ومع ذلك تعانى ضعفا فى الطلب.





وأوضح قطامش خلال مشاركته بمؤتمر التنمية العقارية المتكاملة اليوم، أن هذه المدن بها طلب قوي وحقيقي مثل باقي محافظات مصر، ولكن التحدي الذي يواجهه السوق هو تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وهي الفجوة التي حاول المطورون العقاريون سدها عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء وحلول تمويلية متنوعة.





وأضاف أن وجود حركة في مبيعات الشركات خلال الربع الأخير يؤكد أن الطلب أخد فى الارتفاع التدريجى.



