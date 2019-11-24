النصر يستعد لمواجهة النجوم وسيد عيد يجهز لاعبيه نفسيا

يواصل فريق النصر بقيادة سيد عيد المدير الفني تدريباته استعدادا لمواجهة النجوم يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني في واحدة من المباريات القوية والمهمة للفريقين والتي ستقام علي ملعب النجوم بمدينة السادس من أكتوبر.



يؤدي لاعبي النصر التدريبات بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الرابعة في الدوري على بتروجيت وتخطي تليفونات بني سويف في الكأس والتأهل للدور الـ32.



يشارك في التدريبات جميع اللاعبين بعد عودة معتصم شيكا بعد تعافيه من الاصابة بشد عضلي فيما يخضع جودة أيمن لبرنامج تأهيل بعد تعافيه من الإصابة.



وأكد سيد عيد المدير الفني للنصر أنه يركز على الجانب النفسي للاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه مطمئن على النواحي الفنية في ظل امتلاك الفريق لعناصر جيدة.



وعن مواجهة النصر لفريق الاتحاد السكندري في بطولة الكأس قال سيد عيد انه دائما متفائل بمواجهة الاتحاد والنصر كعبه عالي علي الاتحاد خاصة في استاد الاسكندرية وهدفه تخطي الاتحاد والتأهل للدور ال 16.