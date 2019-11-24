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اقتصاد

المطورون الصناعيون يطالبون بطرح الأراضي بسعر السوق للحد من السمسرة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:05 م
طرح الاراضي
طرح الاراضي
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آمنة عبدالعظيم
أكد عدد من المطورين الصناعيين المشاركين في جلسة مستقبل تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بمؤتمر " التنمية العمرانية المتكاملة رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية"، على ضرورة أن يتم طرح الاراضي الصناعية بسعر السوق الأمر الذي يساهم في الحد من انتشار سماسرة الاراضي الصناعية.

وقال المهندس باسل شعيرة نائب مدير بولاريس للمناطق الصناعية ، إن طرح الأراضي الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية بأقل من سعر السوق مع طرح اراض مثيلة من خلال المطورين الصناعيين ساهم في انتشار نظام السمسرة للاتجار العقاري بتلك الاراضي والاستفادة من فارق الاسعار.

وطالب هيئة التنمية الصناعية بضرورة طرح الاراضي بسعر السوق من أجل الحد من انتشار السماسرة وأن تقوم بتوجيه الدعم الموجهة للاراضي إلى دعم العملية الانتاجية نفسها ودعم الالات والمعدات، بدلا من الدعم الذي يتم اهداره من خلال الاراضي لصالح السماسرة الأمر الذي يعاني منه المستثمرون من ارتفاع أسعار الأراضي.

وأكد شعيرة ضرورة توفير الهيئة قاعدة بيانات واضحة عن الاستثمار الصناعي والصناعات والمصانع المتواجدة بشكل الكتروني لتسهيل التشبيك بين القطاعات المختلفة وتوفير المعلومات عن المواد الخام ومكونات الانتاج، مثلما تم طرح الاراضي المتوافرة على خريطة الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير 3.1 مليون متر مربع في السادس من أكتوبر بنظام المطور الصناعى العام، و 1.25 مليون متر مربع في مدينة السادات، كما حصلنا على حق تطوير 5.5 مليون متر مربع في العين السخنة، منوها بأننا لا تقوم فقط بعملية ترفيق الاراضي ولكن نقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر والتي تساهم في تسهيل تركيزه على العملية التصنيعية فقط.
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