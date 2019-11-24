المقاولون يحتفل بعيد ميلاد فاروقا نور الدين قبل ودية المتحدة

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، والجهاز الفني، بقيادة عماد النحاس المدير الفني، على تنظيم احتفالية خاصة للبوركيني فاروقا نور الدين، قبل المباراة الودية أمام فريق المتحدة، احتفالا بعيد ميلاد اللاعب.



أحضر الجهاز الاداري، تورتة للاحتفال بعيد ميلاد فاروقا في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق المباراة الودية.



وتأتي مباراة المتحدة، في اطار الاستعداد لمواجهة الجونة التي ستقام الجمعة المقبل في الجولة السادسة بعدما رفض الجهاز اعطاء اللاعبين راحة بعد الفوز على اسوان امس السبت.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا غاليا على أسوان، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت، بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بعد استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.



أحرز ثنائية المقاولون العرب في اللقاء، محمود سيد في الدقيقة 8، ومحمد سمير بالدقيقة 55 من زمن المباراة، فيما سجل أوميد أوكري هدف أسوان في الدقيقة 22 من الشوط الأول.