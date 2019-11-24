ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون يحتفل بعيد ميلاد فاروقا نور الدين قبل ودية المتحدة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:43 م
المقاولون
المقاولون
Advertisements
حبيبة معتز
حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، والجهاز الفني، بقيادة عماد النحاس المدير الفني، على تنظيم احتفالية خاصة للبوركيني فاروقا نور الدين، قبل المباراة الودية أمام فريق المتحدة، احتفالا بعيد ميلاد اللاعب.

أحضر الجهاز الاداري، تورتة للاحتفال بعيد ميلاد فاروقا في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق المباراة الودية.

وتأتي مباراة المتحدة، في اطار الاستعداد لمواجهة الجونة التي ستقام الجمعة المقبل في الجولة السادسة بعدما رفض الجهاز اعطاء اللاعبين راحة بعد الفوز على اسوان امس السبت.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا غاليا على أسوان، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت، بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بعد استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

أحرز ثنائية المقاولون العرب في اللقاء، محمود سيد في الدقيقة 8، ومحمد سمير بالدقيقة 55 من زمن المباراة، فيما سجل أوميد أوكري هدف أسوان في الدقيقة 22 من الشوط الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يلتقي منوف في الجبل الأخضر وديا

المقاولون العرب يتعادل 1/1 مع طنطا وديًا

المقاولون العرب يفوز على طلائع الجيش وديا

غدا .. أسوان يواجه نادي مصر وديا

المشرف على الكرة بـ المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل لقاء أسوان

الشوط الأول.. التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة المقاولون وأسوان

ترشيحاتنا

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

لديه قدرات غير طبيعية..من هو حارس الأمير محمد بن سلمان الذي أثار الجدل؟

الباز: النائب العام أخرس ألسنة الإخوان المتاجرة بقضية عائشة الشاطر

في عيد ميلاد رشوان توفيق.. لماذا بكى بحرقة على رحيل زوجته؟

شاهد | محمد صلاح يعلن ممارسة لعبة جديدة غير كرة القدم

تريند الفن | عفاف شعيب تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من والد طارق العريان.. وميرفت أمين تندم على الزواج من مطرب معروف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد