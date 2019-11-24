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أصل الحكاية

أغرب 3 تصريحات لـ زوجة عن زوجها .. سمية الألفي تتحدث عن فاروق الفيشاوي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:02 م
فاروق الفيشاوي وسمية
فاروق الفيشاوي وسمية الألفي
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أحمد سالم
حظيت حلقة الفنانة المعتزلة سمية الألفي مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس على نسب مشاهدة عالية كونه الظهور الأول للفنانة سمية الخشاب بعدة وفاة زوجها الراحل فاروق الفيشاوي.

وانصبّ محور حديث سمية الألفي مع الإعلامي عمرو الليثي على التفاصيل الخاصة بعلاقتها بالفنان فاروق الفيشاوي وكواليس وفاته والأيام الأخيرة في حياة الراحل، لكن سمية الألفي فاجأت المشاهدين بتصريحات غريبة منها كزوجة تجاه زوجها الذي انفصلت عنه قبل وفاته.

الخيانة ليست خيانة الجسد
الحديث من سمية إلى عمرو الليثي حمل تفاصيل كثيرة عن فترات الانفصال ثم الزواج مرة أخرى إلى أن انتهى بالانفصال التام على خلفية الغيرة بين الطرفين ومصير الأولاد، إضافة إلى تعدد علاقات فاروق الفيشاوي النسائية بحسب حديث سمية والمقربين منه.
ورفضت سمية الألفي توصيف علاقات فاروق الفيشاوي بالخيانة حيث قالت إنه كان مظلوما وأن الخيانة ليست خيانة الجسد، وانما خيانة لمشاعر وأن تلك النزوات لم تكن تستوقفها على الرغم من تعدد المكالمات الهاتفية التي كانت تأتيها عن فاروق الفيشاوي".

وقالت "عمري ما قررت اني اروح اتأكد واقفشه.. مقدرش اعرضه لده ولا اعمل فيه كده"، وقالت "أنا ما اطلقتش منه بسبب الستات، انا اطلقت بسبب الأولاد".

وأضافت سمية "قعدنا مع بعض وتفاهمنا في موضوع السهرة بتاعت كل يوم و شلة الصحاب اللى بيسهر معاهم وإن دة غلط لأن فيه أولاد ولازم يصحوا بدري وأنا لازم اصحى بدري معاهم". 

علاقتها بـ ليلى علوي حبيبة زوجها 
قالت سمية الألفي في معرض حديثها عن العلاقات النسائية والعاطفية للراحل فاروق الفيشاوي، إن قصة حب جمعت بينه وبين ليلى علوي وهي كانت تعلم بذلك وتعرفه جيدا.

الغريب أن سمية الألفي لم تتغير من ناحية ليلى علوي ولم تكرهها - بحسب وصفها - إذ قالت "لم أكره أي واحدة من النساء اللواتي جمعت فاروق الفيشاوي بهن علاقات عاطفية".

وقالت إنها تحدثت مع ليلى علوي أثناء تصويرهما فيلم "الموظفون في الأرض" بعد انتهاء علاقتهما بالفعل.

وقالت سمية الألفي: "كنا في بريك ومريحين أنا وهي على السرير جنب بعض، قالت لي على فكرة أنا بعد ما عرفتك كويس وقربت منك، وقربت من فاروق وعرفته كويس يتعملك تمثال في ميدان التحرير، قولتلها: ليه يا ليلى ده فاروق لذيذ؟ قالت: آه هو لذيذ بس متعب.. قلت لها اه.. وقالت: شقي قولتلها اه.. قالتلي انتي كنتي مستحملة ده إزاي".

واختتمت سمية الألفي تصريحاتها قائلة: "ليلى علوي لما جت المسجد في جنازته، جات حضنتني وعزتني.. وقتها طلعت مني كلمة غريبة أوي معرفش إزاي.. قولتلها حبيبنا راح.. وأغرقنا في البكاء". 

أنا وفاروق عمرنا ما افترقنا.. متجوزين أو مطلقين 
فتح حديث سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي تساؤلات كثيرة بشأن أسباب الطلاق، خاصة بعد كل هذا الحب الذي كشفته سمية الألفي لزوجها السابق وطليقها الراحل.

لكن سمية الألفي فاجأت المشاهدين بأن الطلاق لم يكن حاجزا لعلاقتها الإنسانية مع فاروق الفيشاوي الذي لازمته في اللحظات الأخيرة من حياته.

قالت سمية الألفي "أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا؛ سواء متزوجين أو مطلقين، احنا أصدقاء جدًّا والطلاق أوقع ورقة واحدة من الشجرة؛ ولكن باقي ورق شجرة حياتنا كان موجود.. إحنا كنا عيلة بعض".

وتابعت سمية الألفي:""قلبي مافيهوش غير 3، فاروق، وأحمد وعمر ولادي، وماحدش هيقدر يقيم في قلبي بعد كده".

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