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تعليم

إجازة 15 يوما.. إصابة 7 تلاميذ بالجديري المائي في كفر الشيخ

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:54 م
الجديري المائي
الجديري المائي
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محمود زيدان
أصيب 5 تلاميذ بمدرسة الشهيد محمد مقلد الابتدائية بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بمرض الجديري المائي، وتم منحهم إجازة لمدة 15 يومًا لحين تماثلهم للشفاء التام.

وأصيب تلميذان شقيقان بمدرسة العاشر من رمضان الابتدائية بقرية دمرو التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية بمرض الجديري المائي، وتم منحهما 15 يومًا إجازة لحين تماثلهما للشفاء ومنعًا للعدوى.

جدير بالذكر أنه تم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والشئون الصحية، من خلال فرق ترصد الأمراض المعدية بإدارة الطب الوقائي؛ لإجراء التوعية اللازمة بهاتين المدرستين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة.
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