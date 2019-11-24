يا عالمي حلق فوق.. الهلال السعودي يتصدر تويتر بعد التتويج بدوري أبطال آسيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #فوز_الهلال بعد تغلب الهلال السعودي هلي فريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
وحتى اصحاب التقية والمنحشين باحترام اليوم ظهروا وغيروا الحالات في جوالتهم ، ترى طبيعي انك تشجع الهلال في الخسارة قبل الانتصار.. والدنيا حلووة 🤷♂️
#فوز_الهلال
#فوز_الهلال
ياعالمي فوق حلق فوق
الف الف مبروك الفوز البطوله
#فوز_الهلال اللهم لك الحمد و جابوها الرجال
وياهلال ياهلال زعيم والله زعيييييم 💙🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
#فوز_الهلال
#الاسيويه_صعبه_قويه
#العالميه_الثانيه_من_الملعب
#فوز_الهلال
💙مبرووووووووووك للزعيم💙
#القائد_يبارك_للهلال
يستاهل ممثل الوطن 💙
ألف مبروك فوووز الهلال 🏆
#فوز_الهلال