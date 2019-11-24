يا عالمي حلق فوق.. الهلال السعودي يتصدر تويتر بعد التتويج بدوري أبطال آسيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #فوز_الهلال بعد تغلب الهلال السعودي هلي فريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏وحتى اصحاب التقية والمنحشين باحترام اليوم ظهروا وغيروا الحالات في جوالتهم ، ترى طبيعي انك تشجع الهلال في الخسارة قبل الانتصار.. والدنيا حلووة 🤷‍♂️

‎#فوز_الهلال





‏‎#فوز_الهلال

ياعالمي فوق حلق فوق

الف الف مبروك الفوز البطوله





‏‎#فوز_الهلال اللهم لك الحمد و جابوها الرجال





‏وياهلال ياهلال زعيم والله زعيييييم 💙🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

‎#فوز_الهلال

‎#الاسيويه_صعبه_قويه

‎#العالميه_الثانيه_من_الملعب





‏‎#فوز_الهلال

💙مبرووووووووووك للزعيم💙





‏‎‎‎#القائد_يبارك_للهلال

يستاهل ممثل الوطن 💙

ألف مبروك فوووز الهلال 🏆

‎#فوز_الهلال







