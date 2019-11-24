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رياضة

يا عالمي حلق فوق.. الهلال السعودي يتصدر تويتر بعد التتويج بدوري أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:02 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #فوز_الهلال بعد تغلب الهلال السعودي هلي فريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏وحتى اصحاب التقية والمنحشين باحترام اليوم ظهروا وغيروا الحالات في جوالتهم ، ترى طبيعي انك تشجع الهلال في الخسارة قبل الانتصار.. والدنيا حلووة 🤷‍♂️
‎#فوز_الهلال

‏‎#فوز_الهلال
ياعالمي فوق حلق فوق
الف الف مبروك الفوز البطوله

‏‎#فوز_الهلال اللهم لك الحمد و جابوها الرجال

‏وياهلال ياهلال زعيم والله زعيييييم 💙🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
‎#فوز_الهلال
‎#الاسيويه_صعبه_قويه
‎#العالميه_الثانيه_من_الملعب

‏‎#فوز_الهلال
💙مبرووووووووووك للزعيم💙

‏‎‎‎#القائد_يبارك_للهلال 
يستاهل ممثل الوطن 💙
ألف مبروك فوووز الهلال 🏆
‎#فوز_الهلال



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