شراكة بين منصة تيك توك ومهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت تيك توك عن تحدٍ جديد يشجع المستخدمين على التعبير عن إبداعاتهم من خلال إعادة تمثيل مشاهد من الأفلام المصرية الشهيرة #CIFF_acting، وذلك فى إطار الاحتفال بمشاركتها فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019.





ولقد عرضت تيك توك خلال فعاليات المهرجان مشاهد من عدد من الأفلام المصرية الشهيرة ليتمكن المستخدمون من تمثيلها، وهى الكيف، المنسى، الخطايا، صعيدي في الجامعة الأمريكية وإشاعة حب، ويستمر تحدي #CIFF_acting حتى 29 نوفمبر الجارى، ومن المقرر ان يحصل الفائز على iPhone 11 وسيتم أيضًا مكافأة الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقة بمجموعة من الهدايا الحصرية من تيك توك.





ويعد قرار تيك توك بأن يكون جزءًا من أقدم مهرجان سينمائي معترف به دوليًا في المنطقة شهادة على رغبة المنصة في الترويج لثقافة السينما وإحياء تراث السينما المصرية من خلال هذه المسابقة التى تعد فرصة للإبداع والتعبير الفني.





وستسمح هذه الشراكة للمنصة بالتواصل مع الجمهور المصري بشكل اكبر، فى ظل التركيز على الأفلام المصرية التى تعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية، وذلك لإيمان تيك توك بأهمية التأقلم ومواكبة العادات والتقاليد فى مختلف البلدان التي تعمل فيها.



