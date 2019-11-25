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اقتصاد

بمناسبة يوم السلامة.. وقفة توعوية بشركة إنبي للبترول

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:02 ص
وقفة توعوية بشركة
وقفة توعوية بشركة إنبي للبترول
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مايكل عياد
نظمت شركة إنبى وقفة توعوية Safety Stand Down، وهي وقفة تعبوية للسلامة تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم وإجراءات السلامة لجميع العاملين بالشركة وتعريفهم بأهم المخاطر المصاحبة لكافة الأعمال والأنشطة، أمس الأحد بحضور المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس الإدارة وقيادات الشركة والعاملين بالمركز الرئيسي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال السنوي بيوم السلامة لقطاع البترول.

واستعرض المهندس أشرف بهاء في هذه الوقفة أهم مؤشرات أداء السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا على أن الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة من أهم محاور العمل الرئيسية التي يتم تطويرها باستمرار وأكد على أهمية العمل على رفع كفاءة العاملين وزيادة وعيهم في التعامل مع المخاطر والحد من حدوثها والابلاغ عن أي سلوكيات غير آمنة والاهتمام بتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.

كما أطلقت شركة إنــبى حملة توعوية بالتزامن مع هذا الاحتفال باستخدام العديد من القنوات التي تضمن نقل التوعية للعاملين وذلك من خلال عمل عروض إيضاحية بأهمية الاشتراطات الخاصة بالسلامة وتوزيع مطبوعات توعية بقواعد الحفاظ على الحياة Life Saving Rules (LSRs) وإعداد مسابقة توعوية حول السلامة والصحة المهنية يشارك بها كافة العاملين بالشركة مع منح جوائز تشجيعية.

بالإضافة إلى بث أحداث الوقفة لجميع المباني الأخرى للشركة وعرض فيلم تسجيلي عن الجهود المبذولة من شركة إنبي في تطبيق وتفعيل الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

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