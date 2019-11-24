إنجي ممدوح تطرح كليباً جديداً حبيبها كان جبان

طرحت المطربة الشابة إنجي ممدوح، أغنية جديدة لها بعنوان "حبيبها كان جبان" علي طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب، والكليب من إخراج كامبا.





الأغنية من كلمات سلامة علي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع ومكساج jezo، ورؤية وتنفيذ سلامة علي، وجيتارات مصطفي نصر، وتم تسجيلها في استوديو التكامل، ومن إنتاج شركة 7DRK Media وإدارة إنتاج الشاعر.





ومطلع الأغنية يقول: "في واحدة مجروحة وخدها دموعها.. لو جه عليها الليل بقت تخاف وتنام، وعنيها مفتوحة.. في واحدة خسرانة من كثر أوجعها.. كرهت وشوش الناس".



