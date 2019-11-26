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فيديو جراف

فيديوجراف: تعرف على زيجات حسين فهمي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:58 م
زوجة حسين فهمي الجديدة
زوجة حسين فهمي الجديدة
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أماني نوار
خطف حسين فهمي الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 بعد ظهوره برفقة زوجته السابعة.

الأمر الذي أثار التساؤلات بسبب عدم إعلانه عن زواجه مسبقا ولم يسمح حسين فهمي لوسائل الإعلام بالتواصل مع زوجته واكتفى بالتصوير الرسمي على السجادة الحمراء ودخل بعدها قاعة الافتتاح مسرعا وجلس برفقتها في الصف الأول باعتباره الرئيس السابق للمهرجان.

ومن المعروف أن حسين فهمي تزوج 6 مرات سابقا الأولى من نائلة محمود وأنجب منها محمود ونيرة، والثانية من النجمة ميرفت أمين، وتعرف على باقيهن من خلال الفيديو.
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