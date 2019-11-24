محمود حميدة يحضر عرض من أجل القضية بمهرجان القاهرة السينمائى

حرص الفنان محمود حميدة على حضور عرض الفيلم المغربى من أجل القضية للمخرج حسن بنجلون، ضمن مسابقة أفاق السينما العربية في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



تدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" الخروج من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران.



وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.



‎يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.