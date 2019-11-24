ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حماة الوطن: منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا مشاركة فعالة للمرأة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:16 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قالت مرثا محروس أمين المواطنة بحزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا 2019 يعد مشاركة فعالة للمرأة الإفريقية والشباب الواعد، مشيرة إلى أنه تم مناقشة العديد من الجلسات المهمة مثل "تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في أفريقيا والمرأة في أفريقيا.. فرص وتحديات"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بحضور وفود أكثر من 35 دولة أفريقية وممثلي المنظمات الدولية المؤسسات المالية العالمية.

وأشادت محروس بأهمية الجلسة الخاصة بدور المرأة في بناء المجتمع في أفريقيا في ضوء أهداف الاتحاد الأفريقي لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الأفريقي، موضحة أن تأكيد مواطنة المرأة لا يمكن عزله عن مجمل السياقات الداخلية المتعلقة بطاقات المرأة الداخلية ووضعها الخارجي الجاري في مجتمعها والذي يتحقق ضمن إستراتيجية لإدماج المرأة في عملية التنمية بالميادين كافة.

وأضافت محروس أن منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا له أهمية خاصة من أجل دعم الدول فى القارة الأفريقية، ومن أجل التنمية في ظل القيادة السياسية لمصر و رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في متابعة ترتيبات عقد منتدى أفريقيا 2019..سفراء دول القارة يجتمعون بالعاصمة الإدارية

حماة الوطن: تعزيز قيم المواطنة الصالحة هدفها المحافظة على مبادئ المجتمع

المشاركون فى منتدى أفريقيا 2019 يشيدون بالفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

فوائد تناول الثوم يوميا .. يقيك من الإصابة بالسرطان

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

تركى آل الشيخ يعلن عن مفاجآت مدوية بعد تتويج الهلال السعودي بأبطال آسيا

في عيد ميلادها.. مأساة سوزان نجم الدين في رؤية أبنائها

ضبطهما في وضع مخل بالآداب | إحالة أوراق قاتل ابنته وعشيقها بدمنهور للمفتي

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

AdvertisementS

الكل يحضر | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة كبرى لـ الهلال السعودى بطل آسيا

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

أمن الجيزة يفحص ملابسات الجريمة.. ضبط سيدة ورجل حاولا التخلص من جثة بترعة المريوطية

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

بعد إهانتها لـ إلهام شاهين.. هجوم شرس على إعلامية كويتية معروفة

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

من أول ديسمبر.. رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات لصالح التضامن

عفاف شعيب تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من والد طارق العريان.. فيديو

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

فيديوجراف | حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد