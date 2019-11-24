حماة الوطن: منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا مشاركة فعالة للمرأة

قالت مرثا محروس أمين المواطنة بحزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا 2019 يعد مشاركة فعالة للمرأة الإفريقية والشباب الواعد، مشيرة إلى أنه تم مناقشة العديد من الجلسات المهمة مثل "تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في أفريقيا والمرأة في أفريقيا.. فرص وتحديات"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بحضور وفود أكثر من 35 دولة أفريقية وممثلي المنظمات الدولية المؤسسات المالية العالمية.



وأشادت محروس بأهمية الجلسة الخاصة بدور المرأة في بناء المجتمع في أفريقيا في ضوء أهداف الاتحاد الأفريقي لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الأفريقي، موضحة أن تأكيد مواطنة المرأة لا يمكن عزله عن مجمل السياقات الداخلية المتعلقة بطاقات المرأة الداخلية ووضعها الخارجي الجاري في مجتمعها والذي يتحقق ضمن إستراتيجية لإدماج المرأة في عملية التنمية بالميادين كافة.



وأضافت محروس أن منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا له أهمية خاصة من أجل دعم الدول فى القارة الأفريقية، ومن أجل التنمية في ظل القيادة السياسية لمصر و رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.