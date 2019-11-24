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محافظات

من الهلاك إلى الحياة.. تحويل أخطر منابع التلوث البيئي إلى أكبر محطة معالجة صرف فى بورسعيد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:26 م
أكبر محطة معالجة
أكبر محطة معالجة صرف فى بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
يعتبر مصرف بحر البقر، المصرف الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مرورًا بـ5 محافظات هى القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وينتهى فى أن يضع ما بداخله فى بحيرة المنزلة بحدود محافظة بورسعيد الادارية ويبلغ طوله حوالى 190 كيلومترًا أخطر منابع التلوث البيئي في مصر.

لذا أولت الدولة اهتماما كبيرا بهذا الخطر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، الذى يُعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بتكلفة مليار دولار.

يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم، ويعد المشروع الأكبر على مستوى العالم، أسوة بما تم تنفيذه على ارض الواقع بالعديد من البلدان .

وتتم الاستفادة من المشروع فى استصلاح وزراعة حوالى 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان.

كما يشمل المشروع إنشاء العديد من مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى)، والذى من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات.

يساهم المشروع فى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالى 40,2 ألف فرصة مقسمة على مجالات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجارى المائية، وأعمال التشييد والبناء.
من الهلاك إلى الحياة.. تحويل أخطر منابع التلوث البيئي إلى أكبر محطة معالجة صرف فى بورسعيد
من الهلاك إلى الحياة.. تحويل أخطر منابع التلوث البيئي إلى أكبر محطة معالجة صرف فى بورسعيد
من الهلاك إلى الحياة.. تحويل أخطر منابع التلوث البيئي إلى أكبر محطة معالجة صرف فى بورسعيد
من الهلاك إلى الحياة.. تحويل أخطر منابع التلوث البيئي إلى أكبر محطة معالجة صرف فى بورسعيد
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