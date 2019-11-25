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تكنولوجيا

بمناسبة الـ Black Friday.. جوجل تطرح Pixel 4 بخصم 3300 جنيه

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
Google Pixel 4
Google Pixel 4
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كريم جمال
فى واحدة من الخطوات الغير مسبوقة فى عالم الهواتف الذكية، كشفت شركة جوجل الأمريكية الشهيرة عبر موقعها الرسمى عن خصم كبير بمناسبة اقتراب Black Friday أو الجمعة السوداء، بخصم 200 دولار عن أحدث هواتفها Pixel 4 الذى طرجته لاحقًا.

وبحسب فون آرينا التقنى، يأتى الخصم الكبير الذى يعادل 3300 جنيهًا مصريًا على هاتف من فئة الـ Flagship المميزة، وهو المنافس الأول لـ آيفون 11 الجديد.

يأتى Pixel 4 بشاشة قياس 6.23 بوصة بدقة OLED، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 855، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية إضافة كارت.

ولعشاق التصوير يحتوى Pixel 4 على كامبرا ثلاثية قوية بدقة 16 و 12.2 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 5 ميجابيكسل.

واستغنت جوجل عن منفذ سماعة الراس التقليدى قياس 3.5 ميلليمتر، وأبقت على قارى البصمة التقليدى، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه.

ويعمل Pixel 4 بنظام أندرويد 10 الجديد، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول على نسخة 64 جيجابايت من الموقع الرسمى لجوجل بهذا الخصم الكبير.

https://store.google.com/us/config/pixel_4?hl=en-US
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