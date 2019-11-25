ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محور 30 يونيو .. ينتظر إشارة الانطلاق لتشغيله في بورسعيد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
محور 30 يونيو
محور 30 يونيو
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
دخل مشروع محور 30 يونيو، فى مرحلة العد التنازلى ايذانا باطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى اشارة البدء لتشغيله خلال زيارته القادمة لتفقد وافتتاح المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بمحافظة بورسعيد والتى يأتى المحور من بينها .

ويعد المحور بمثابة طريق تبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، والذى يكتب رقمًا جديدًا فى سجل المشروعات القومية العملاقة التى تعكف الدولة على تدشينها، خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030.

ويحازى المحور الجديد مع قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا.
ويتكون محور 30 يونيو، من اتجاهين، كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية، "حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات".

كما يشمل المحور الجديد على 11 كوبرى رئيسى و6 كبارٍ فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات.
ويختصر محور 30 يونيو الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لنصف الوقت. ويبلغ طوله 95 كيلومترًا وعرض 80 مترًا.

يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولى الساحلى "بورسعيد- دمياط"، ويمتد جنوبًا حتى الكم 94 طريق "القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى".

تم تنفيذ المحور يهدف إلى خلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة.

هذا ويعتبر محور 30 يونيو محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ "شرق وغرب بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، والعريش، وخليج السويس" ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية.

محور 30 يونيو .. ينتظر إشارة الانطلاق لتشغيله في بورسعيد
محور 30 يونيو .. ينتظر إشارة الانطلاق لتشغيله في بورسعيد
محور 30 يونيو .. ينتظر إشارة الانطلاق لتشغيله في بورسعيد
محور 30 يونيو .. ينتظر إشارة الانطلاق لتشغيله في بورسعيد
محور 30 يونيو .. ينتظر إشارة الانطلاق لتشغيله في بورسعيد
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ 5 جنيهات.. وصفات للتخلص من حصوات الكلى

إجراءات عزل ترامب.. ظهور تسجيلات ووثائق تدين الرئيس الأمريكي

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة ؟

أكل الوحوش.. هذا ما يتناوله أضخم رجل في العالم

البلاستيك القاتل .. نفوق دولفين في السخنة والسبب : زجاجة مياه | تفاصيل

مها أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد