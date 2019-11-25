محور 30 يونيو .. ينتظر إشارة الانطلاق لتشغيله في بورسعيد

دخل مشروع محور 30 يونيو، فى مرحلة العد التنازلى ايذانا باطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى اشارة البدء لتشغيله خلال زيارته القادمة لتفقد وافتتاح المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بمحافظة بورسعيد والتى يأتى المحور من بينها .



ويعد المحور بمثابة طريق تبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، والذى يكتب رقمًا جديدًا فى سجل المشروعات القومية العملاقة التى تعكف الدولة على تدشينها، خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030.



ويحازى المحور الجديد مع قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا.

ويتكون محور 30 يونيو، من اتجاهين، كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية، "حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات".



كما يشمل المحور الجديد على 11 كوبرى رئيسى و6 كبارٍ فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات.

ويختصر محور 30 يونيو الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لنصف الوقت. ويبلغ طوله 95 كيلومترًا وعرض 80 مترًا.



يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولى الساحلى "بورسعيد- دمياط"، ويمتد جنوبًا حتى الكم 94 طريق "القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى".



تم تنفيذ المحور يهدف إلى خلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة.



هذا ويعتبر محور 30 يونيو محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ "شرق وغرب بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، والعريش، وخليج السويس" ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية.



