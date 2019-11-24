عبدالله بن سعود المعلا يفتتح معرض أم القيوين للكتاب

افتتح الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين اليوم معرض أم القيوين للكتاب الذي نظمته الكلية الإماراتية الكندية الإجتماعية تحت رعاية الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بعنوان " لبناء أمة تقرأ".



وحضر الافتتاح مدراء المؤسسات الحكومية بأم القيوين ومثقفون وأكاديميون حيث شارك في المعرض 23 دار نشر محلية ومن المؤسسات الثقافية العاملة في الدولة عرضت أكثر من 15 ألف عنوان من الاصدارات المعرفية والادبية و العلمية والأكادمية و كتب الاطفال والابتكار والعلوم التقنية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتيه " واما".



وألقى الدكتور جلال حاتم مدير الكلية الاماراتية الكندية الجامعية ضمن فعاليات المعرض كلمة ثمن فيها دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لقطاع الثقافة ورعاية الأنشطة والاحداث الثقافية المنوعة التي تساهم في تعزيز الحراك الثقافي بالدولة .



وقام الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا ضمن فعاليات المعرض بتكريم دور النشر المشاركة في المعرض والأفراد الداعمين للمعرض.



وتم علي هامش المعرض تنظيم ندوة ثقافية بعنوان "تثقف لأجل الإمارات" ناقشت الثقافة في الإمارات من جوانب عدة إدارتها الدكتورة وفاء عبد الخالق ثروت رئيسة قسم الاتصال الجماهيري بالكلية حيث شارك فيها الدكتور جلال حاتم مدير الكلية الإماراتية الكندية الجامعية الذي عرض محاور الرؤية المستقبلية للثقافة في دولة الإمارات .



وقدمت الدكتور سوزان مروان شاهين أستاذ مساعد ورئيس البحث العلمي والتطوير محور تنمية المواهب الثقافية في مجال الأدب و كتابة القصص والروايات والموسيقى بالإضافة إلى عرض الدكتور محمد نور ربيع العلي عضو هيئة التدريس بالكلية الإماراتية الكندية لمحور القراءة من أجل الإمارات.



وشملت فعاليات المعرض ركنا للأطفال يهدف إلى تنمية المواهب الثقافية الادبية و الفنية لديهم .



وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمعرض توقيع كتاب بعنوان " للعمر لحظات " للكاتب هزاع الشحي .



وتستمر فعاليات معرض الكتاب حتى غد علي فترتين صباحية و مسائية .