5 أطعمة يتناولها الأطفال يوميًا تؤدى إلى تآكل الأسنان

يتناول الأطفال يوميًا العديد من الأطعمة والسكريات التى يمكن أن تؤثر على صحتهم بشكل سلبى وخاصة الأسنان، وقد نشر موقع "health line” بعض الأطعمة المضرة للأسنان وهى:-



- البطاطس الشيبسى

تعد البطاطس الشيبسى من الأخطر الأطعمة التى تؤثر على صحة الأسنان وخاصة للِأطفال لأنها تحمل الكثير من الدهون والكربوهيدرات التى ترتكز فى الأسنان لفترة طويلة مما تؤدى إلى تسوس الأسنان وتكسيرها



- الجيلى أو الأطعمة المطاطية

يفضل الكثير من الأطفال الجيلى الذى يحضر بالمنزل أو الخارجى، ولكنه يضر كثيرًا بالصحة والأسنان ويحتوى على كثير من الألوان الصناعية، والمواد الكيميائية اللاصقة بالأسنان التى تعمل على تلوثها بشكل كبير



- المشروبات الغازية

تؤثر بشكل كبير على الأسنان والصحة، وخاصة عظام الأطفال التى تكون فى بداية تكوينها ويمكن أن تؤدى إلى تدميرها بشكل كارثى.



- الحلويات

تعد الحلويات بصفة عامة من الأكلات الكارثية التى يوجد بداخلها الكثير من المواد الحافظة والكيماويات التى تجعل الأسنان فى حالة سيئة منذ الصغر



- غسل الأسنان

تعد من أهم الأشياء التى يجب أتباعها يوميًا هو غسل الأسنان، ويجب أن تحرص جميع الأمهات على مراقبة اطفالها بشكل دائم للتأكد من ذلك.

