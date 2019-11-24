بعد توقيف وائل جسار مرتين في المكسيك.. أبرز أزمات النجوم في المطارات

واجه كثير من الفنانين أزمات اثناء تواجدهم في المطارات المختلفة حول العالم وكانت آخر أزمة للفنان وائل جسار في مطار المكسيك.





من خلال هذا التقرير تعرف على أبرز الفنانين الذين واجهوا أزمات في المطارات المختلفة.





وائل جسار

أثار الفنان اللبناني وائل جسار، أمس السبت، جدلًا واسعًا بسبب أزمته عقب رفض السلطات المكسيكية دخوله إلى البلاد وتم ترحيله مرة أخرى إلى لبنان وتم توقيفه هو ومدير أعماله يوسف حرب في مطار "كنكون" بالمكسيك.





وعن التوقيف الأخير قال وائل جسار فى مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلًا: "عدت الى لبنان سالمًا، ولا صحة لما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بأننى لم أدخل الأراضي المكسيكية لأن ليس لدي تأشيرة دخول، ولكن التأشيرة التي كانت معى سليمة 100%، ولا أدري حتى الآن ما السبب فيما حدث.





وأضاف وائل جسار قائلًا: "أنا معي فيزا تشنجن واللي بموجبها يحق لأي إنسان إنه يدخل المكسيك، ما فوتوني للبلد ده اللي فيه علامة استفهام ما عرفت ليه ولا حتى متعهد الحفلات يوسف حرب، ما بعرف شو السبب اللي منعوني فيه".





صابر الرباعي

في عام 2017 انتشرت شائعة ضد الفنان التونسي صابر الرباعي وهي القبض عليه في مطار لندن وهو في حوزته "كوكاين" وأثارت هذه الشائعة الجدل بين محبي صابر الرباعي، ولكن نفي صابر الرباعي تلك الشائعات من خلال منشور نشره على حسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "احييكم من توتس الخضراء" وبذلك المنشور نفي تواجده من الأساس في لندن.





اصالة

في عام 2015 تعرضت الفنانة السورية إلى أزمة في مطار بيروت بعد قدومها من القاهرة بعد إحياء حفلة افتتاح "ستار أكاديمي" في القاهرة تم وقفها من الأمن العام، اسنادًا إلى مذكرة توقيف بحقها صادرة عن جهاز الشرطة الدولية.





داليا البحيري

اما ازمة الفنانة داليا البحيري فـكانت مختلفة تماما لأنها غضبت غضبا شديدا من طريقة تفتيشها في مطار القاهرة امام الجميع ونشرت الفنانة داليا البحيري علي حسابها الشخصي عبر موقع "فيس بوك" منشور قائله: "حزينة جدًا جدًا مما حدث معي في مطار القاهرة، خضعت لكل قواعد التفتيش؛ من خلع الحذاء والمشي على الأرض، للأسف في منتهي القذارة، وأنا بلبس الجزمة لا مؤاخذة لقيت حد بيخبط على كتفي بلف لقيت موظفة أمن على وشها غضب ربنا، قلتلها في حاجة؟! قالت لي تفتيش، قلتلها آه طبعًا، وابتدت تحط إيديها عليا، قلتها ثانية واحدة! حتفتش ذاتي هنا؟! قدام الناس؟! مفيش غرفة تفتيش؟! بستارة؟! قالت مطلوب تتفتشي قدام الكاميرا.. نهار أسوح".



