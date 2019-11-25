الحق الـ Black Friday.. اشترى Moto G6 بـ 2000 جنيه فقط

يفصلنا عن الجمعة السوداء Black Friday أيام معدودة، حيث ينتظرها الملايين حول العالم لشراء ما يفضلون من منتجات بأسعار تنافسية،ومن ضمن هذه العروض يمكنك الحصول على هاتف MotorolaG6 مقابل 123 دولار أمريكى فقط، مايعادل 2000 جنيهًا مصريًا.يأتى Motorola Moto G6 بشاشة قياس 5.7 بوصة من نوع IPS بدقة LCD، مع طبعة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3، ضد الخدوش والكسر.ويحتوى Motorola Moto G6 على معالج من نوع Snapdragon 450، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، ويمكنك إضافة كارت ذاكرة خارجية.و يحتوى على كاميرا أساسية ثنائية بدقة 12 و 5 ميجابيكسل، وامامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع بطارية متوسطة سعة 3 ألاف ميللى أمبير، مع قارىء بصمة فى الخلف.ويمكنك شراؤه من منصة أمازون عبر هذا الرابطhttps://www.amazon.com/Motorola-XT1925-2-Unlocked-Smartphone-International/dp/B07CHW5KMY/ref=sr_1_2?keywords=Motorola+Moto+G6&linkCode=osi&qid=1574612511&refinements=p_n_availability%3A-1%2Cp_n_condition-type%3A6503240011&s=wireless&sr=1-2