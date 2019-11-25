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محافظات

للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. مزارع شرق بورسعيد جاهزة للتشغيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:31 ص
مزارع شرق بورسعيد
مزارع شرق بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تواصل الاجهزة المعنية وضع اللمسات النهائية لمشروع مزارع شرق بورسعيد، انتظارا لاطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى اشارة التشغيل الرسمى للمشروع اثناء زيارته القادمة للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة .

ويعتبر مشروع مزارع اسماك شرق بورسعيد المشروع هو الاضخم فى تاريخ مصر والذى يهدف للقضاء على الفجوه بين الانتاج والاستهلاك وتحقيق المعادله وعدم اللجوء الى الاستيراد.

يضم المشروع 4000 حوض استزراع سمك بحري ومفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبري سنويًا ويشمل المشروع حضان لتجهيز 160 مليون اصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا.

ويتضمن المشروع إنشاء مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا، وإنشاء مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك.

كما يضم المشروع منطقة إدارية وسكنية واعاشة للعاملين بالمشروع، وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، مركز تدريب للعاملين بالمشروع، مخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة الكترونية.

للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. مزارع شرق بورسعيد جاهزة للتشغيل
للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. مزارع شرق بورسعيد جاهزة للتشغيل
للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. مزارع شرق بورسعيد جاهزة للتشغيل
للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. مزارع شرق بورسعيد جاهزة للتشغيل
للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. مزارع شرق بورسعيد جاهزة للتشغيل
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