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برلمان

أبرزها الوفاة السريعة.. "صحة النواب" تكشف عن 8 أضرار جسيمة تصيب الفتاة بعد ختانها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:22 م
ختان الاناث
ختان الاناث
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حسن رضوان
أيدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حملة "احميها من الختان" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة لـ 16 يوما من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عدة معتقدات خاطئة تدفع الاشخاص إلى ختان الاناث، أبرزها العادات القديمة منذ عهد الفراعنة والموروثات الخاطئة في أذهان عدد كبير من الأفراد بالمحافظات الصعيد وغيرها حيث يعتقدون أن الختان هو الملاذ الآمن للنظافة والشرف لحماية الأنثى من الخطر.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما قامت به المجلس القومي للمرأة من أنشطة توعية هو الحل للقضاء على ظاهرة ختان الاناث، ولابد أن تستهدف حملات التوعية جميع أفراد العائلة، لافتة إلى أنه في محافظات الصعيد تسيطر الجدة على المنزل وتقوم بإطلاق التوجيهات للأب والأم لختان فتياتهم من اجل العفة كما تعتقد.

وأكدت النائبة لـ"صدى البلد"، أن هناك أكثر من 8 اضرار جسيمة تسببها الختان للانثى وهي النزيف الشديد حيث تحتوي الانسجة التي يتم قطعها على الاوعية الدموية، وانتشار التسمم في جسم الفتاة نتيجة لوجود بكتريا حيث إن هذه تعتبر عملية تحتاج إلى غرفة عمليات معقمة داخل المستشفيات المتخصصة، لأن ذلك ممنوع منعًا باتًا يقوم الاهالي بجلب الداية أو الحلاق والطبيب داخل المنزل ليجري هذه العملية مما يؤدي إلى تسمم الفتاة.

وأكدت النائبة أيضا أن من أبرز الاسباب التي تصيب الفتيات بالخطر الألم الشديد الناتج عن الختان بالاضافة الى الاخطار التي تم ذكرها التي تؤدي إلى الصدمة الشديدة مما يؤدي إلى الوفاة الفورية، موضحة أنه في حالة عدم اصابة الفتاة بأحد هذه الأضرار تصاب الفتاة بالخلل النفسي مما تشهده من الم شديد في أجزاء جسدها الحساسة مما يعرضها للمرض النفسي الشديد.

يأتى ذلك تحت شعار " احميها من الختان "، حيث يطلق المجلس القومى للمرأة هذا العام حملة "الـ 16 يوم" من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس اختار هذا العام تسليط الضوء خلال حملة "الـ16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة" على موضوع مناهضة ختان الإناث باعتباره شكلا من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفي ضوء جهود اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ16 يوما بهدف رفع الوعى المجتمعي بهذه القضية من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول ختان الإناث، بالإضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، بالإضافة إلى التوعية بقضية العنف ضد المرأة.

هذا ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة تنظيم مهرجان فنى رياضي لطلبة الإعدادية والثانوية بعدد من مدارس القاهرى الكبرى تحت عنوان "شباب ضد الختان" ، بالإضافة إلى عقد لقاء للسفيرات الأجانب وزوجات السفراء لتعريفهن بجهود الدولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

ومن المقرر ايضا تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان احميها من الختان في 8 محافظات هى بني سويف، الفيوم، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، بالإضافة الى تنظيم ندوات للتعريف بأنشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة وتقديم عروض فنية من خلال المسرح التفاعلي في عدد من هذه المحافظات.

كما سيتم تنفيذ جدارية لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الاعاقة تحمل عنوان "يلا نحميها"، بالإضافة الى عقد لقاءات مع مسئولى وحدات تكافؤ الفرص ومسؤولى تنفيذ إستراتيجية العنف ضد المرأة بالوزارات المختلفة.

هذا وسيتم أيضًا تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات حول "مناهضة العنف ضد المرأة وختان الإناث"، كما ينظم المجلس لقاءات مجمعة لرفع وعى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس لتوعيتهم بكيفية استقبال ومعالجة حالات العنف والتحرش بالمدارس، أو ملاحظة سلوكيات بعض الطلبة والطالبات الذين تعرضوا للعنف ولم يقوموا بطلب المساعدة، كما سيتم عقد عدة ندوات بعدد من فروع مكتبات مصر العامة بالمحافظات.

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.
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