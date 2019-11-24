التالتة تابتة.. رامي جمال يهنئ الهلال السعودي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا

هنأ الفنان رامي جمال فريق الهلال السعودي لتتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه علي فريق اوراوا الياباني.





وكتب رامي جمال عبر صفحته بتويتر قائلا "‏مبروك لنادي الهلال السعودي ولكل السعوديين بطولة آسيا وصلتم مرتين وزي ما بيقولو التالتة تابتة مبروك يا رجال الكأس".



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على نظيره الياباني أوراوا ريد دياموندوز، بهدفين نظيفين، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بمدينة ساتياما.



وأحرز سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، الهدف الأول لفريقه في مرمى أوراوا ريد دياموندوز الياباني، قبل أن يضيف جوميز الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.



وشهدت المباراة سيطرة وتفوقا كبيرا للاعبي الهلال طوال فترات المباراة حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة، حتى نجح الدوسري في تسجيل هدف قتل المباراة.



وكانت مباراة الذهاب في السعودية قد انتهت بفوز فريق الهلال بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو.



