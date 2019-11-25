وفد أمانة الحركة الوطنية بالإسكندرية يلتقي وكيل وزارة الصحة

التقى وفد من الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بالأسكندرية مع الدكتور علاء عثمان وكيل وزاره الصحه بالاسكندرية، لمناقشة شكاوي من المواطنين بوجود نقص في العناية المركزة في بعض المستشفيات والحضانات.



ورحب الدكتور علاء عثمان بالوفد وبدا النقاش حول بعض السلبيات الموجودة بمستشفيات وزاره الصحة،وابدي استعداده للتعاون وقال انه لا يوجد حالات انتظار الأن في مستشفيات وزاره الصحة بناء علي قرار رئيس الجمهورية، بالتسهيل علي المواطن في مثل هذه الحالات الحرجة وتم وضع خطه للقضاء علي قوائم الانتظار.



كما ناقش الوفد وجود بعض السلبيات الخاصة بالمحليات في وجود اماكن للقمامة امام المستشفيات، وتم الوعد بالوصول لإزالتها مع المحافظ.



وشدد وكيل وزارة الصحة على أعضاء امانة الحزب بالاسكندرية، بالتواصل معه لحل أي معوقات وإزالتها علي الفور



كان على رأس الوفد احمدالهلباوي منسق اللجنه الحركة الوطنية بالاسكندرية،محمود ابو زيد الأمين العام المساعد عضو اللجنه الحركة الوطنية بالاسكندرية، رشا القشيري امين الاعلام بالاسكندرية، هند ميدان امين العلاقات العامه بالحركة الوطنية بالاسكندرية، ومحمد جمال امين مساعد الاعلام الحركة الوطنية بالاسكندرية.