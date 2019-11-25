ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وفد أمانة الحركة الوطنية بالإسكندرية يلتقي وكيل وزارة الصحة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
وفد الأمانة العامة
وفد الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بالأسكندرية
Advertisements
أسامة علي
التقى وفد من الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بالأسكندرية مع الدكتور علاء عثمان وكيل وزاره الصحه بالاسكندرية، لمناقشة شكاوي من المواطنين بوجود نقص في العناية المركزة في بعض المستشفيات والحضانات.

ورحب الدكتور علاء عثمان بالوفد وبدا النقاش حول بعض السلبيات الموجودة بمستشفيات وزاره الصحة،وابدي استعداده للتعاون وقال انه لا يوجد حالات انتظار الأن في مستشفيات وزاره الصحة بناء علي قرار رئيس الجمهورية، بالتسهيل علي المواطن في مثل هذه الحالات الحرجة وتم وضع خطه للقضاء علي قوائم الانتظار.

كما ناقش الوفد وجود بعض السلبيات الخاصة بالمحليات في وجود اماكن للقمامة امام المستشفيات، وتم الوعد بالوصول لإزالتها مع المحافظ.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أعضاء امانة الحزب بالاسكندرية، بالتواصل معه لحل أي معوقات وإزالتها علي الفور

كان على رأس الوفد احمدالهلباوي منسق اللجنه الحركة الوطنية بالاسكندرية،محمود ابو زيد الأمين العام المساعد عضو اللجنه الحركة الوطنية بالاسكندرية، رشا القشيري امين الاعلام بالاسكندرية، هند ميدان امين العلاقات العامه بالحركة الوطنية بالاسكندرية، ومحمد جمال امين مساعد الاعلام الحركة الوطنية بالاسكندرية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بالفيديو | الطفلة ماريا مرتضى تتولى رئاسة وزراء السودان.. وحمدوك يعلق

موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي نجم الأهلي المنتخب الأولمبي

عروس تؤجل زفافها 18 عاما .. والسبب وزنها

سائق يخفي كوكايين بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني داخل حاوية سمك مجمدة

شاهد..تمساح ضخم محبوس بين إطار دراجة نارية منذ 3 سنوات

أخبار الحوادث .. النائب العام يكشف ملابسات وفاة شهد طالبة صيدلة قناة السويس.. الاستروكس وراء قيام المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد