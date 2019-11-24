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أخبار العالم

بالفيديو | الطفلة ماريا مرتضى تتولى رئاسة وزراء السودان.. وحمدوك يعلق

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:13 م
ماريا تقدم شكاوى
ماريا تقدم شكاوى إلى حمدوك
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وكالات
خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وفي تجربة فريدة من نوعها كنموذج لمحاكاة الحكم، تولت الطفلة ماريا مرتضى صاحبة الـ12 عامًا، رئاسة وزراء السودان لمدة يوم، لتمثيل احتياجات الأطفال في السودان.

ونشر موقع "النيلين" السوداني تفاصيل اليوم الذي قضته ماريا على مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبرفقته لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحاصرت الطفلة ماريا، حمدوك بشكاوي ساخنة، حيث قالت : إن هناك الكثير من المشاكل في السودان مثل عدم توافر المواصلات العامة وارتفاع الأسعار، بجانب الكثير من العنف في المدارس، مطالبة بعدم اللجوء للعنف لتأديب الطلاب.

وعلق رئيس الوزراء السوداني على حديثها معربا عن سعادته بأن الطفلة تتفهم جيدا ضرورة عدم الاستعانة بالعنف الجسدي حتى لفرض الانضباط.
 
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