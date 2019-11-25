عرض الـ Black Friday.. احصل على Playstation4 Pro بـ 4900 جنيه

لاشك أن هذا العرض ينتظره عشاق ألعاب الفيديو حول العالم خاصةً مع اقتراب مهرجان عروض الـ Black Friday أو الجمعة السوداء، حيث يمكنك الحصول على جهاز Playstation4 Pro مقابل 300 دولار، ما يعادل 4900 جنيهًا مصريًا.وبحسب متجر والمارت الإلكترونى الشهير يمكنك الحصول على النسخة البرو من4، مع تزويده بنسخة مجانية من لعبة Call of Duty®: Modern Warfare.كانت قد كشفت شركة "سوني إنترأكتيف إنترتينمينت" عن تخطي مبيعات أجهزة الألعاب الرقمية "بلاي ستيشن 4" 91.6 مليون وحدة عالميا، منذ طرحها بالأسواق في نوفمبر 2013.وذكرت الشركة أن جهاز الألعاب الأشهر في العالم حقق مبيعات تجاوزت 5.6 مليون وحدة خلال موسم العطلات من العام الماضى 2018.وأضافت أن عملاءها قاموا بشراء أكثر من 50.7 مليون لعبة من الألعاب الخاصة بجهاز (بلاي ستيشن 4) خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر الماضيين.ومن المتظر أن يشهد عام 2020 القادم طرح المنصة الجدبدة بلاى ستيشن 5.يمكنك الإستفادة من العرض عبر هذا الرابطhttps://www.walmart.com/ip/Call-of-Duty-Modern-Warfare-Playstation-4-Pro-Bundle/739950006?irgwc=1&sourceid=imp_zlmxHT02BxyOWKYwUx0Mo3ERUkn3z2Rj1WnTRc0&veh=aff&wmlspartner=imp_1943169&clickid=zlmxHT02BxyOWKYwUx0Mo3ERUkn3z2Rj1WnTRc0