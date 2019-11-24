هل يمثل الجزائر؟.. كريم بنزيما ينشر صورة قميص محاربي الصحراء.. شاهد

شارك الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، صورة لقميص منتخب الجزائر، مطبوع عليه اسمه.





يذكر أن بنزيما أثار الجدل بتأكيده أن مسيرته الدولية لم تنته وأنه قد يمثل أي منتخب يمكنه اللعب له، في إشارة للجزائر الذي تنحدر أصول بنزيما إليه.





وشارك بنزيما بصورة لقميص منتخب محاربي الصحراء، مطبوع عليه اسمه ، على خاصية الحالة اليومية، على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام، وهو الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص مشجعي منتخبي الجزائر وفرنسا.



