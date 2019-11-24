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رياضة

هل يمثل الجزائر؟.. كريم بنزيما ينشر صورة قميص محاربي الصحراء.. شاهد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:13 م
كريم بنزيما مهاجم
كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد
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إسماعيل محمود
شارك الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، صورة لقميص منتخب الجزائر، مطبوع عليه اسمه.

يذكر أن بنزيما أثار الجدل بتأكيده أن مسيرته الدولية لم تنته وأنه قد يمثل أي منتخب يمكنه اللعب له، في إشارة للجزائر الذي تنحدر أصول بنزيما إليه.

وشارك بنزيما بصورة لقميص منتخب محاربي الصحراء، مطبوع عليه اسمه ، على خاصية الحالة اليومية، على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام، وهو الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص مشجعي منتخبي الجزائر وفرنسا.

يذكر أن كريم بنزيما لم يتم استدعائه لصفوف منتخب فرنسا منذ شهر 8 من عام 2015 ، برغم تقديمه لمستويات جيدة مع فريقه ريال مدريد، مع تأكيد رئيس الاتحاد الفرنسي عدم استدعاء اللاعب لصفوف الديكة، وتأكيد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه لا يحتاج لبنزيما في صفوف فريقه.
هل يمثل الجزائر؟.. كريم بنزيما ينشر صورة قميص محاربي الصحراء.. شاهد
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