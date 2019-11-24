مخابرات إيران تنقل جثث المتظاهرين في شاحنات اللحوم والمعتقلين بسيارات إسعاف

قالت إذاعة "VOA" إن قوات الأمن الإيراني تنقل جثامين القتلى من المتظاهرين بواسطة ثلاجات اللحوم، في حين يتم نقل المعتقلين بواسطة سيارات الإسعاف.



ونقلت عن مصادر معارضة قولها إن ضباط المخابرات الإيرانية نقلوا خلال الأيام الماضية، 36 جثمانا لقتلى من المتظاهرين بواسطة شاحنة لحوم من أحد مستشفيات طهران.



وكانت منظمة مجاهدي خلق المعارضة قد قالت إن عدد القتلى من المتظاهرين بلغ أكثر من 300 شخص، فيما تجاوز عدد الجرحى 4 آلاف، وعدد المعتقلين 10 آلاف شخص.



ومن ناحية أخرى، وعقب انتشار أخبار بنقل معتقلين من الطلاب المتظاهرين في جامعة طهران بواسطة سيارات الإسعاف، نفى بيمان صابريان، رئيس قسم الطوارئ في طهران استخدام سيارات الإسعاف لنقل المحتجزين.



ودخلت التظاهرات العارمة في إيران أسبوعها الثاني، والتي تحتج على قرار حكومة الرئيس حسن روحاني برفع أسعار البنزين لنحو 3 أضعاف.

