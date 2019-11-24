بالأرقام.. ماذا قدم كريم بنزيما مع ريال مدريد في 2019؟

يرى عدد من عشاق ومتابعي ريال مدريد، أن أداء نجمهم الفرنسي كريم بنزيما، تحسن كثيرًا بعد عودة زين الدين زيدان لتولي مهمة الفريق خاصة بعد رحيل كرستيانو رونالدو.





ووفقًا لموقع "سبورت 360" العالمي فإن كريم بنزيما سجل 31 هدفًا بقميص ريال مدريد وفي مختلف البطولات منذ بداية عام 2019، وهذا أفضل رقم يصل إليه في عام واحد، خاصة قبل بدء العام الجديد حيث يملك عدد من المباريات.





وأحرز بنزيما 25 هدفًا في الدوري الإسباني خلال عام 2019 ما بين الموسمين الماضي والحالي، كما سجل ثلاثة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، وثلاثة أهداف أخرى في كأس ملك إسبانيا.



