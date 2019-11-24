وزير الأوقاف: مؤتمر الشأن العام ليس مقتصرا على مناقشة الأمور الدينية فقط

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تكليف رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر الشأن العام لم يكن للحديث في الأمور الدينية فقط، ولكن كل ما يتصل بحياة المصريين، في الشأن الاقتصادي والسياسي والديني، وأيضا تحديد من الذي يحق له التحدث في الشأن العام، مضيفا "لن يتم السماح بالتحدث لغير المتخصصين".



وأوضح وزير الأوقاف، خلال كلمته في اللقاء التحضيري الثاني لمؤتمر الشأن العام، الذي عقد مساء الأحد، بدار أخبار اليوم، أن توقيت المؤتمر سيخضع لاعتبارات عديدة منها التصريح من رئاسة الجمهورية والأجندات الدولية لوزارة الخارجية.



وتابع: وأيضا الوضع في الاعتبار موعد مؤتمر الأزهر للفكر الديني، الذي يعقد يناير المقبل"... مضيفًا سنراعي عدم تعارض مؤتمر الشأن العام مع مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الديني".



ويحضر اللقاء، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ويديره الدكتور مصطفى الفقي.