ضبطوا بـ260 جوال "حشيش".. جنايات الإسكندرية تحيل أوراق 11 متهما للمفتي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 11 متهما بجلب شحنة حشيش لبناني إلى داخل البلاد عبر مركب صيد إلى فضيلة مفتي الجمهورية.



كانت أجهزة الأمن تمكنت مطلع العام الجاري من ضبط مركب صيد بدائرة قسم شرطة الجمرك على متنها 260 جوال تحوي كمية كبيرة من الحشيش اللبناني الملفوف بالقماش الأبيض عليها أختام مختلفة.



وتم ضبط 11 شخصا كانوا على متن المركب من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ بتهمة جلب المخدرات داخل البلاد بقصد الاتجار.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمين الـ 11 إلى النيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات لتصدر قرارها المتقدم.