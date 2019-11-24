مسلسل ما وراء الطبيعة للمخرج عمرو سلامة.. تفاصيل جديدة

انطلقت في القاهرة مرحلة التصوير من مسلسل ما وراء الطبيعة، وتتضمن مواقع التصوير للمسلسل والذي سيتم تصويره بالكامل داخل مصر، الجيزة والفيوم والعديد من المواقع الأخرى داخل مصر.



انضمت كل من رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي ستقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين.



مسلسل ما وراء الطبيعة من إخراج عمرو سلامة مخرج مسلسل "طايع" وفيلم الشيخ جاكسون، بمشاركة المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، مخرج فيلم "زنزانة".



ويعدّ مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية.



يتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

