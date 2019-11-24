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فن

فولة واتقسمت نصين.. ابنة شقيقة إليسا تشعل السوشيال ميديا.. أصل وصورة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:00 م
اليسا
اليسا
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سعيد فراج
تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للفنانة اللبنانية اليسا، ظهرت فيها خلال كواليس حفلها بمدينة مونتريال الكندية، التي أحيته ليلة أمس السبت 23 نوفمبر.

وظهرت إليسا في الصورة المتداولة مع ابنة شقيقتها نورما، لتشعل الصورة السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير بين الفنانة اللبنانية وابنة أختها، ما جعل النشطاء يشيرون لهذا التشابه في التعليقات قائلين: "كوبي بست".

ونشرت اليسا، صورة لها، أمس السبت، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بصحبة شقيقتها نورما أثناء تواجدهما في كندا في أول ظهور لها.

كانت الفنانة اللبنانية إليسا، قدةوصلت إلى كندا منذ 3 أيام استعدادا لإحياء سلسلة حفلات غنائية لها، ضمن جولة تجوب عددا من المدن الكندية.

وتقدم إليسا خلال الحفلات أغنيات ألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني» وأغاني من الزمن الجميل لوردة وفيروز.

وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020.
فولة واتقسمت نصين.. ابنة شقيقة إليسا تشعل السوشيال ميديا.. أصل وصورة
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