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تعليم

تقدر بالملايين.. أساتذة الأزهر يطالبون المالية بمستحقاتهم بعد اقتطاعها بالخطأ

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:11 م
أساتذة الأزهر يطالبون
أساتذة الأزهر يطالبون المالية بمستحقاتهم بعد اقتطاعها بالخطأ
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محمد شحتة
تقدم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بمذكرة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن شكوى جميع أعضاء هيئة التدريس والأعضاء المعاونة بالجامعة والبالغ عددهم 18 ألفا.

وقال الدكتور جمال عبد الحي، عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الأزهر، عضو مجلس إدارة النادي، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تم خصم جزء من رواتبهم منذ عدة سنوات، منوها أنهم لا يطالبوا بزيادة رواتبهم أو بلادتهم نظرا لما تمر به البلاد من أعباء اقتصادية، ومطلبهم الوحيد هو العدول عن هذه الخصومات وإعادة مستحقاتهم لهم منذ تم قطعها.

وأضاف عبد الحي لصدى البلد، أن أعضاء هيئة التدريس فوجئوا منذ عام 2015 بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم بالرغم من أن مجلس الدولة أصدر فتوى تشريعية بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس للمادة 15 من القانون 32 من قانون الخدمة المدنية ورغم ذلك تم اقتطاع أجزاء من رواتبهم.

وأشار إلى أن هذا الأمر أحدث حالة من الإحتقان لدى الأساذتة مما اضطر أحدهم والذي يعمل مدرسا بكلية التجارة إلى اللجوء إلى فض المنازعات بإدارة الجامعة وتم الحكم بأحقيته بصرف مبلغ 90 ألف جنيه مما تم استقطاعه منه عن الفترة الماضية.

وذكر أن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ قانون الخدمة المدنية عليهم وإعادة المستحقات إلى الأساتذة مرة أخرى، حيث أنها تقدر بملايين الجنيهات على أقل تقدير، وذلك بدون اللجوء للمحاكم ولكن وجدت إدارة النادي تسويف من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في الإجتامع معه لمناقشة هذا الأمر، كما تم عمل مذكرة لمخاطبة وزارة المالية لصرف هذه المستحقات.

تقدر بالملايين.. أساتذة الأزهر يطالبون المالية بمستحقاتهم بعد اقتطاعها بالخطأ
تقدر بالملايين.. أساتذة الأزهر يطالبون المالية بمستحقاتهم بعد اقتطاعها بالخطأ
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