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فن

مخرج مصرى يتفاوض مع مورجان فريمان لفيلمه الجديد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:06 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
زعم المخرج محمد هشام الرشيدي أن هناك مفاوضات مع النجم العالمي مورجان فريمان للمشاركة في فيلمه الجديد "ماكو"، إلا أنه لم يتلق حتى الآن موافقة أو رفضاً للعرض الذى قدم لمورجان، ولكنه ربما يكون أحد الأساليب الخاصة بالدعاية للفيلم.

فيلم ماكو من بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم.

العمل تدور أغلب أحداثه تحت المياه، حول 8 أشخاص فى رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحٍ من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس.

آخر أعمال مورجان فريمان كان مشاركته في بطولة "Angel Has Fallen" مع عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى.
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