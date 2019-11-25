ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض "جالا" للفيلم المصري "احكيلى" بمهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل - شروق إبراهيم
ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء غدا الاثنين، عرض "جالا" للفيلم الوثائقي المصري "احكيلى" إخراج مريان خورى، الذي يشارك بالمسابقة الدولية، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

فيلم “احكيلي” يرصد رحلة شخصية -انسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، “الأم” هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و”الابنة” هي ابنتها “سارة” التي تدرس السينما في كوبا.

وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد آرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات افراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.

يذكر أن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، تضم هذا العام 15 فيلما، منها ثلاثة أفلام في عرضها العالمي الأول هي (زافيرا) من رومانيا، إخراج أندري جروزنيتسكي، وفيلم(الحدود) من كولومبيا، إخراج ديفيد ديفيد، وفيلم (بين السماء والأرض) إنتاج فلسطيني أردني، إخراج نجوى نجار، كما يُعرض في نفس المسابقة فيلمان في عرضهما الدولي الأول هما (الرجل الودود) من البرازيل، إخراج إيبري كارفالو، وفيلم (الحائط الرابع) من الصين، إخراج جانج تشونج وجانج بو.
Advertisements

ترشيحاتنا

ببلوزة تايجر وبنطلون أسود.. غادة رجب بصحبة حسين فهمى.. شاهد

بـ الأسود الأنيق.. ماجدة زكي تتألق من حفل عيد ميلادها برفقة أخيها

موجز السوشيال | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | ورد فعل غريب للجمهور على إطلالة هنا الزاهد

لقاء سويدان بإطلالة جذابة داخل سيارتها.. شاهد

حلف بالطلاق وهو غير متزوج.. فما حكم الدين؟ الإفتاء ترد

شاهد..تمساح ضخم محبوس بين إطار دراجة نارية منذ 3 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد