عرض عالمي أول للفيلم الجزائري الفرنسي باركور.. غدا

ينظم مهرجان القاهرة في الواحدة والنصف من ظهر غد الإثنين، العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري الفلسطيني "باركور" إخراج فاطمة الزهراء زموم، الذي يشارك بمسابقة أفاق السينما العربية، وذك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.



تدور احداث الفيلم ذات صباح، عندما يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.



‎يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



‎وتم تكريم كل من منة شلبي، وشريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.