ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تفاصيل عروض جديدة أون لاين بالجمعة البيضاء

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
كشف موقع ’سوق دوت كوم‘ عن عودة تخفيضات الجمعة البيضاء في نسختها السادسة لهذا العام مع أقوى العروض وأفضل الأسعار لتنطلق على مدار سبعة أيام خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر 2019. 

وتعد العروض هي الأكبر التي تقدمها سوق دوت كوم خلال العام والتى تصل إلى 70% على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات.

وينتظر أن تنطلق فعالية الجمعة البيضاء يوم السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة 00:01 منتصف الليل، وتستمر حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر الساعة 23:59.

وانطلاقًا من حرص ’سوق.كوم‘ على مواكبة احتياجات العملاء، ستتماشى العروض مع السوق المصرية لتقدم للعملاء المنتجات والعلامات التجارية الأكثر بحثا من جانبهم وبأسعار ممتازة ، ومنذ إطلاق عروض الجمعة البيضاء قبل 6 سنوات حققت فعالية الجمعة البيضاء نجاحًا هائلًا في البلاد يجذب المتسوقين سواء للمرة الأولى أو كانوا من محبي التسوق.

وبهذه المناسبة، قال عمر الصاحي، المدير العام لـ’سوق.كوم‘ في مصر:" نحن سعداء بأن نعود هذا العام بالنسخة السادسة من الجمعة البيضاء لنقدم للعملاء ما يحبونه من المنتجات العالمية بأسعار رائعة، إن فريقنا يعمل بجد للتأكد من توفير عروض تخفيضات حصرية ومتنوعة على تشكلية واسعة من المنتجات مقترنا بالسرعة في خدمة التوصيل" .

وأضاف الصاحي قائلا " إن قطاع التجزئة يشهد تطورا مستمرا لتلبية احتياجات العملاء حيث سيستفيد عدد أكبر من العملاء بمميزات التسوق الإليكتروني، حيث تشجع عروض تخفيضات الجمعة البيضاء وغيرها العملاء على التسوق من بين تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار رائعة ويتم شحنها إلى منازلهم بسهولة ويسر" .

Advertisements

ترشيحاتنا

من أول ديسمبر.. رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات لصالح التضامن

يتعاطي الاستروكس.. ضبط المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة

تحليل DNA لـ 900 رجل لحل لغز قتل فتاة منذ 23 عاما

الكل يحضر | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة كبرى لـ الهلال السعودى بطل آسيا

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

4.5 مليار مبروك.. تفاصيل تهنئة الأمير الوليد بن طلال لـ الهلال بعد الفوز بدوري أبطال آسيا

AdvertisementS

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

الكل يحضر | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة كبرى لـ الهلال السعودى بطل آسيا

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

أمير مرتضى يكشف السبب وراء استبعاد أوباما وجمعة وحامد من مباراة إنبي

من أول ديسمبر.. رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات لصالح التضامن

فيديوجراف | حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد