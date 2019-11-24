تفاصيل عروض جديدة أون لاين بالجمعة البيضاء





وتعد العروض هي الأكبر التي تقدمها سوق دوت كوم خلال العام والتى تصل إلى 70% على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات.





وينتظر أن تنطلق فعالية الجمعة البيضاء يوم السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة 00:01 منتصف الليل، وتستمر حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر الساعة 23:59.



وانطلاقًا من حرص ’سوق.كوم‘ على مواكبة احتياجات العملاء، ستتماشى العروض مع السوق المصرية لتقدم للعملاء المنتجات والعلامات التجارية الأكثر بحثا من جانبهم وبأسعار ممتازة ، ومنذ إطلاق عروض الجمعة البيضاء قبل 6 سنوات حققت فعالية الجمعة البيضاء نجاحًا هائلًا في البلاد يجذب المتسوقين سواء للمرة الأولى أو كانوا من محبي التسوق.



وبهذه المناسبة، قال عمر الصاحي، المدير العام لـ’سوق.كوم‘ في مصر:" نحن سعداء بأن نعود هذا العام بالنسخة السادسة من الجمعة البيضاء لنقدم للعملاء ما يحبونه من المنتجات العالمية بأسعار رائعة، إن فريقنا يعمل بجد للتأكد من توفير عروض تخفيضات حصرية ومتنوعة على تشكلية واسعة من المنتجات مقترنا بالسرعة في خدمة التوصيل" .



وأضاف الصاحي قائلا " إن قطاع التجزئة يشهد تطورا مستمرا لتلبية احتياجات العملاء حيث سيستفيد عدد أكبر من العملاء بمميزات التسوق الإليكتروني، حيث تشجع عروض تخفيضات الجمعة البيضاء وغيرها العملاء على التسوق من بين تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار رائعة ويتم شحنها إلى منازلهم بسهولة ويسر" .





كشف موقع ’سوق دوت كوم‘ عن عودة تخفيضات الجمعة البيضاء في نسختها السادسة لهذا العام مع أقوى العروض وأفضل الأسعار لتنطلق على مدار سبعة أيام خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر 2019.