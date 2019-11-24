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حوادث

كلب مسعور يعقر 36 شخصا شرقي الإسكندرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:11 م
صورة أرشيفية - كلب
صورة أرشيفية - كلب
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أحمد عبد العزيز
أصيب ٣٦ شخصا بجروح، مساء اليوم الأحد، جراء قيام كلب مسعور بعقرهم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحري شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من الأهالي يفيد عقر كلب مسعور لعدد كبير من المارة بشارع خليل حماده، وانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص مطاردة كلب مسعور المارة بالشارع المشار إليه ما تسبب في حالة من الذعر، وتم القضاء على الكلب ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة.

تم نقل 36 شخصا عقرهم الكلب إلى مستشفى شرق المدينة، وسيتم خروجهم عقب حقنهم بالمصل وتلقيهم العلاج اللازم.
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